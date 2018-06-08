Трамп отказался от переговоров с Мэй из-за ее "учительского тона", - СМИ

Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на источники.

Американский президент Дональд Трамп отказался от переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй во время саммита "Большой семерки" из-за "ее учительского тона".

По информации издания, Трамп не доволен тем, как Мэй ведет телефонные переговоры, поскольку она быстро переходит к деталям в обсуждении политических вопросов, вместо того чтобы говорить в более общем ключе.

Президент высказывал раздражение в связи с тем, что Мэй часто выдвигает требования, что ему кажется злоупотреблением особым статусом американско-британских отношений, рассказал изданию высокопоставленный американский дипломат.

В частных беседах президент жаловался на то, как премьер его одергивает на людях, когда он нарушает общепринятые правила, сообщил один из друзей Трампа.

У Трампа и Мэй "ледяные отношения", подтвердил бывший сотрудник Белого дома, присутствовавший на встречах двух лидеров.

Напомним, саммит G7 в Квебеке пройдет 8 и 9 июня.

В повестке мероприятия вопросы развития экономики, занятости, гендерного равенства, изменения климата.

Лидеры стран "семерки" также обсудят с Трампом введение американских пошлин на сталь и алюминий.