Трамп отказался от переговоров с Мэй из-за ее "учительского тона", - СМИ

Американский президент Дональд Трамп отказался от переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй во время саммита "Большой семерки" из-за "ее учительского тона".
Об этом пишет издание Telegraph со ссылкой на источники.
По информации издания, Трамп не доволен тем, как Мэй ведет телефонные переговоры, поскольку она быстро переходит к деталям в обсуждении политических вопросов, вместо того чтобы говорить в более общем ключе.
Президент высказывал раздражение в связи с тем, что Мэй часто выдвигает требования, что ему кажется злоупотреблением особым статусом американско-британских отношений, рассказал изданию высокопоставленный американский дипломат.
В частных беседах президент жаловался на то, как премьер его одергивает на людях, когда он нарушает общепринятые правила, сообщил один из друзей Трампа.
У Трампа и Мэй "ледяные отношения", подтвердил бывший сотрудник Белого дома, присутствовавший на встречах двух лидеров.
Напомним, саммит G7 в Квебеке пройдет 8 и 9 июня.
В повестке мероприятия вопросы развития экономики, занятости, гендерного равенства, изменения климата.
Лидеры стран "семерки" также обсудят с Трампом введение американских пошлин на сталь и алюминий.