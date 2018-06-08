Управление делами президента РФ начало выпускать мороженое "Выбор Кремля". Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Крылова, передает РИА Новости.
По ее словам, существует несколько видов мороженого — пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир, эскимо.
Новое мороженое можно купить в Госдуме РФ, Совете Федерации и на Красной площади в Москве, а также в регионах.
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"Мороженое можно приобрести в российских регионах, комбинате питания "Кремлевский", в точках продаж в Совете Федерации, Государственной думе", - сообщила Крылова.
Фото: Торговый дом "Кремлевский"
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не видит ничего плохого в своих фотографиях в полуголом виде.