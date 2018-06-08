Трамп сократил пребывание на саммите G7 из-за встречи с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп оставит саммит "Большой семерки" до его завершения из-за встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает издание Politico.

Трамп покинет саммит в Квебеке в 10:30 утра в субботу, 9 июня, и отправится непосредственно в Сингапур, где 12 июня должен встретиться с Ким Чен Ыном.

Саммит G7 должен завершиться в субботу вечером.

После отлета Трампа США будут представлять заместитель помощника президента по международным экономическим вопросам Эверетт Эйссенстат.

Трамп пропустит сессии, посвященные изменениям климата, океанам и чистой энергии. Он также пропустит традиционную групповую фотографию с другими главами государств. Президент США также может потерять возможность провести пресс-конференцию на высшем уровне, которую традиционно устраивают мировые лидеры.

В прошлом году Трамп также стал единственным лидером стран G7, который решил не проводить пресс-конференцию после саммита в Италии.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.