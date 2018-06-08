Трамп заявил, что Путин должен быть на встрече G7

Глава Белого Дома Дональд Трамп заявил в пятницу, 8 июня, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде.
Об этом сообщает Reuters.
В своем заявлении Трамп призвал вернуть Россию в клуб ведущих мировых держав.
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Отметим, Россия была исключена из G8 в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. В Кремле после этого отметили, что ему этот формат больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в G20.
Напомним, саммит крупнейших индустриальных держав состоится 8 - 9 июня в курортном городе Ла Мальбе в канадской провинции Квебек.