Премьер Италии поддержал идею Трампа о реанимации "Большой восьмерки" с участием России

Это, мол, в интересах всех

В Италии премьер-министр Джузеппе Конте поддержал американского президента Дональда Трампа вернуться к формату "Большой восьмерки" с участием России.

Об этом премьер написал в своем Twitter.

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"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех", - написал Конте.

Напомним, глава Белого Дома Дональд Трамп заявил в пятницу, 8 июня, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде.

Саммит G7 в Квебеке пройдет 8 и 9 июня. В повестке мероприятия вопросы развития экономики, занятости, гендерного равенства, изменения климата.

Лидеры стран "семерки" также обсудят с Трампом введение американских пошлин на сталь и алюминий.