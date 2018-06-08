Премьер Италии поддержал идею Трампа о реанимации "Большой восьмерки" с участием России

В Италии премьер-министр Джузеппе Конте поддержал американского президента Дональда Трампа вернуться к формату "Большой восьмерки" с участием России.
Об этом премьер написал в своем Twitter.
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"Я согласен с президентом Дональдом Трампом. Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех", - написал Конте.
Напомним, глава Белого Дома Дональд Трамп заявил в пятницу, 8 июня, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде.
Саммит G7 в Квебеке пройдет 8 и 9 июня. В повестке мероприятия вопросы развития экономики, занятости, гендерного равенства, изменения климата.
Лидеры стран "семерки" также обсудят с Трампом введение американских пошлин на сталь и алюминий.