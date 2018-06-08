Четыре украинских туриста утонули в Грузии

Четыре туриста погибли в Грузии в Хелвачаурском районе Аджарии.

Об этом в пятницу, 8 июня, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на МВД Грузии.

Все они в составе группы сплавлялись на лодке по горной реке Аджарисцкали. Подробности не сообщаются, известно только, что туристы утонули.

По факту гибели четырех человек возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, все утонувшие были из Украины.

Напомним, в Будапеште двухэтажный автобус с туристами из Украины попал в ДТП. Автобус Setra из Украины на пути к аэропорту Ферихедь на большой скорости въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. Пострадали 28 человек.



Во время столкновения почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров был снесен.