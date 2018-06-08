YouTube-канал APOD Videos опубликовал видео, в котором запечатлен заход Луны за вулкан Тейде (Канарские острова).
В ходе съемки использовался телескопический длиннофокусный объектив, удаленный от горы на 16 километров.
Люди на вершине вулкана в момент съемки наблюдают за восходом Солнца, которое находится за спиной фотографа, пишет lenta.ru. Само движение диска Луны вызвано суточным вращением Земли вокруг своей оси и создает впечатление, что спутник медленно падает на планету.
Напомним, космическим туристам, планировавшим в этом году осуществить недельное путешествие к Луне и обратно вместе со SpaceX, придется запастись терпением. Как сообщает The Wall Street Journal, в 2018-м вояж точно не состоится, а новые сроки пока не называются. Причины задержки неизвестны, но предполагается, что компания Илона Маска столкнулась с "техническими и производственными трудностями".