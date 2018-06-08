Королеве Великобритании удалили катаракту

Британская королева Елизавета II еще в мае перенесла операцию по удалению катаракты.
Об этом сообщили в Букингемском дворце в комментарии Reuters, отказавшись дать более подробную информацию.
"Я могу подтвердить, что королева успешно перенесла короткую плановую операцию по лечению катаракты в прошлом месяце", - сказал представитель Букингемского дворца.
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Елизавете провели операцию в частной больнице имени короля Эдуарда VII в Лондоне.
При этом 92-летняя королева после лечения не отменяла посещение официальных мероприятий, хотя во время некоторых из них и носила темные очки.
Напомним, катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика глаза, расположенного внутри глазного яблока между радужкой и стекловидным телом. Хрусталик от природы прозрачный и играет роль естественной линзы, преломляющей световые лучи и пропускающей их к сетчатке. Потерявший прозрачность хрусталик при катаракте перестает пропускать свет и зрение ухудшается вплоть до полной потери.