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Путин пока отказался возвращаться в G8

Путин пока отказался возвращаться в G8
Фото с сайта DonPress.com

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия будет делать акцент на других форматах

08.06.18 247
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Россия в большей степени видит перспективы в других форматах, нежели в G7.

"Мы делаем акцент на других форматах", - заявил спикер президента России Дмитрий Песков, передает государственное агентство ТАСС.

В то же время он отказался отвечать на вопросы о решении России, если стране все-таки официально предложат возвращение к формату G8.

Отметим, ранее  президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде, которое началось 8 июня.

Впоследствии новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал призыв Трампа о возврате России в G7.

Напомним, Россию исключили из состава Большой восьмерки в 2014 году после аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе. Кремль продолжает уверять, что формат G8 России больше не интересен, так как существует возможность диалога с ведущими государствами в формате G20.

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