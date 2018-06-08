В МИДе опровергли информацию о смерти украинских туристов в Грузии

Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших туристов в Грузии.
Об этом сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter.
"Обновления по трагедии в Грузии: по информации официальных органов, граждан Украины среди погибших/пострадавших в горах Грузии нет", - написала она.
Оновлення щодо трагедії в Грузії: за інформацією офіційних органів, громадян України серед загиблих/постраждалих в горах Грузії немає.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 8 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что во время сплава на реке Ачарисцкали в Хелвачаури погибли четверо туристов. По неподтвержденной информации, погибшие были гражданами Украины.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 116 Уголовного Кодекса "Причинение смерти по неосторожности".