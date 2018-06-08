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Дональд Туск: Наша солидарность может спасти жизнь Сенцова

Дональд Туск: Наша солидарность может спасти жизнь Сенцова
Фото с сайта comments.ua

Об этом глава Евросовета объявил перед началом саммита G7 

08.06.18 23
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Глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров "Большой семерки" (G7 ) выступить в защиту украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно отбывающего заключение в России, который объявил бессрочную голодовку.

Об этом Туск заявил сегодня на пресс-конференции в Канаде перед началом саммита G7.

"Я хочу обратиться с важным призывом в отношении украинского кинематографиста Олега Сенцова, который участвовал в протестах Евромайдана в Киеве и выступал против аннексии Крыма Россией. В настоящее время он отбывает двадцатилетний срок в лагере строгого режима в Сибири после политического судебного процесса в России, в результате которого его обвинили в терроризме", - отметил Туск.

Глава Евросовета напомнил, что украинский режиссер объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в тюрьмах и колониях РФ.

"Сегодня наступил 24-й день его бессрочной голодовки, которую он планирует продолжать, пока его требование, то есть освобождение 64 украинских политических заключенных, не будет выполнено. Вот почему я прошу лидеров "Большой семерки" оказать поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - подчеркнул Туск.

Напомним, Сенцов попросил тех, кто на свободе, не голодать в его поддержку.

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