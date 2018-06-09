Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Возвращение России в G8 будет обсуждаться только после решения украинского вопроса, - Меркель

Возвращение России в G8 будет обсуждаться только после решения украинского вопроса, - Меркель

Возвращение России в G8 будет обсуждаться только после решения украинского вопроса, - Меркель
Ангела Меркель / Фото: news.phf.hu

Германия не видит существенного прогресса в этом вопросе

09.06.18 66
000

Страны-участницы G7 обсудят вопрос возвращения России к данному формату саммитов только после того, как будет достигнут "существенный прогресс" при решении проблем с Украиной.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

"Мы все согласны, что возвращение России к формату саммитов G7 не может произойти до существенного прогресса в отношении проблем с Украиной", — сказала Меркель.

По ее словам, данную точку зрения разделяют все участвующие в переговорах страны.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия в большей степени видит перспективы в других форматах, нежели в G7.

Ранее глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Дональд Туск: Наша солидарность может спасти жизнь СенцоваПутин пока отказался возвращаться в G8Премьер Италии поддержал идею Трампа о реанимации "Большой восьмерки" с участием России
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55976
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5840
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6682
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9536
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18471
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21029
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14202
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15312
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12610
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10730
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 17817 / 20145
  2. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 4059 / 7141
  3. В Раде депутат побил другого из-за Сенцова 2641 / 2970
  4. Очарование мерзости. Как убить Путина 2377 / 6910
  5. Маск показал новую Tesla Model Y 2239 / 2466
  6. Украинские танки в Германии подавили легковые автомобили 1686 / 1747
  7. Кремль выпустил мороженое 1665 / 1914
  8. Стартовый пакет. Как отставка министра финансов запустила Высший антикоррупционный суд 1495 / 1777
  9. Украинцам до конца года дважды пересчитают пенсии 1364 / 3416
  10. Охранник рассказал, как Януковича "хотели сжечь" в Харькове 1264 / 1482
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 56 / 20145
  2. Очарование мерзости. Как убить Путина 17 / 6910
  3. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 9 / 7141
  4. Печерский суд засекретил приговор соратнику Саакашвили 5 / 1085
  5. В Польше отменят плату за парковку электромобилей 5 / 435
  6. В Украине открыли новое месторождение газа 5 / 5913
  7. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 5 / 5458
  8. Охранник рассказал, как Януковича "хотели сжечь" в Харькове 4 / 1482
  9. Депутат Мураев назвал Сенцова "террористом" 4 / 965
  10. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 4 / 2072
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.