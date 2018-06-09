Возвращение России в G8 будет обсуждаться только после решения украинского вопроса, - Меркель

Германия не видит существенного прогресса в этом вопросе

Страны-участницы G7 обсудят вопрос возвращения России к данному формату саммитов только после того, как будет достигнут "существенный прогресс" при решении проблем с Украиной.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает Reuters.

"Мы все согласны, что возвращение России к формату саммитов G7 не может произойти до существенного прогресса в отношении проблем с Украиной", — сказала Меркель.

По ее словам, данную точку зрения разделяют все участвующие в переговорах страны.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия в большей степени видит перспективы в других форматах, нежели в G7.

Ранее глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на заседании G7 в Канаде.