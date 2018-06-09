Число жертв российского авиаудара по Сирии увеличилось до 51 человека

От авиаударов по деревне в контролируемой сирийскими повстанцами провинции Идлиб погиб уже 51 человек. Около 60 человек были ранены.

Об этом заявил глава Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдулрахман, передает Сегодня.

"Военные самолеты, которые, вероятно, являются российскими, ударили по деревне Зардан в Идлибе ночью", – заявил он.

Среди погибших девять детей. И это не окончательное число жертв, спасатели продолжают работать среди завалов и искать выживших.

Напомним, об авиаударе и его последствиях сообщали Сирийский наблюдательный совет по правам человека и неправительственная сирийская организация "Белые каски". Минобороны России в свою очередь отрицает информацию о нанесении российским самолетом 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана провинции Идлиб в Сирии.