Родственники жертв катастрофы MH17 на Донбассе провели акцию у посольства Российской Федерации в Гааге.

Об этом сообщает BBC.

В ходе акции на газоне около посольства были установлены 298 белых стульев, на которых разложили красные розы в память о 196 нидерландцах и гражданах других стран, погибших 17 июля 2014 года.

298 lege stoelen, één voor elke passagier in vlucht MH17. Die zijn vandaag neergezet voor de Russische ambassade in Den Haag, door nabestaanden van slachtoffers. Zij vinden dat Rusland het onderzoek naar de vliegramp traineert. → https://t.co/e3jZmvNGxP pic.twitter.com/VqjNHENkNf — NOS (@NOS) 8 июня 2018 г.

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Напомним, в Гааге 24 мая, во время пресс-конференции объединенной следственной группы по расследованию крушения самолета рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года голландские следователи заявили, что обнаружили веские доказательства того, что самолет был сбит ракетной системой класса "земля-воздух" российской армии.

Голландская полиция и прокуроры показали фото и видео доказательств, которые, по их мнению, свидетельствуют, что самолет был сбит системой "Бук", которая имеет отношение к 53-й зенитной ракетной бригаде, расположенной в Курске на западе России.