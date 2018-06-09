В Словении прошел гигантский град. Куски льда размером с теннисный мяч помяли множество автомобилей и пробивали крыши домов.
Об этом сообщает Vijesti.
Град начал сыпать 8 июня после полудня. Градины диаметром 8-10 сантиметров падали всего 15-20 минут, но этого хватило, чтобы нанести существенный ущерб.
В результате непогоды пострадали припаркованные авто и крыши жилых домов. Кроме того градом уничтожило сельскохозяйственные угодья.
Метеорологи отметили, что прошедший шторм был нетипичным. Больше всего пострадали территории на границе с Хорватией, в провинции Бела страна.
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Напомним, во Львове прошла мощная гроза с градом. В городе повреждены деревья, автомобили и линии электропередач.