В Германии завершились международные соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Состязания проходили на учебном полигоне командования подготовки 7 Армии США в Европе в Графенвере.
В финальный день программа для всех команд была одинаковая. Первый этап - полоса препятствий, старт - уже в шесть утра. Далее была спортивная эстафета. Участники на скорость переносили различные элементы танка. Последней дисциплиной стала скоростная стрельба. Задача - поразить 20 мишеней для пушки, имея 30 снарядов на взвод. Принималась во внимание точность и скорость стрельбы. За это упражнение предусматривался отдельный кубок.
В итоге нынешним победителем стали танкисты Сухопутных войск ВС Германии. Второе место заняли новички "челленджа" - ВС Швеции, а бронзу завоевали представители ВС Австрии. В отдельной номинации "снайперская стрельба" кубок достался военнослужащим Армии ВС США.
Украинская команда - танковый взвод 14 ОМБр Сухопутных войск ВС Украины - в зачетной таблице занял последнее, восьмое место.
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Напомним, международные соревнования Strong Europe Tank Challenge 2018 начались на полигоне Графенвер в Германии 3 июня. За звание лучшего танкового взвода боролись представители 8 стран - Австрии, Великобритании, Германии, Польши, США, Франции, Швеции и Украины.