Создатель "Истории игрушек" уходит из Disney из-за домогательств

Сооснователь Pixar Animation Studios и креативный директор анимационного подразделения Walt Disney Company Джон Лассетер увольняется из-за обвинений в домогательствах.

Об этом сообщает The Guardian.

К 61 году Лассетер стал одной из ключевых фигур в Disney. Он снял "Историю игрушек" и "Историю игрушек 2", стоял за созданием всех мультфильмов Pixar, а также таких хитов Disney, как "Холодное сердце", "Моана" и "Зверополис".

Но на волне движения #MeToo в 2017 году сотрудницы рассказали на весь мир о домогательствах с его стороны.

Лассетер извинился перед всеми, кто "когда-либо был по другую сторону нежеланного объятия" или любого другого неприемлемого жеста.

"Я остаюсь преданным искусству анимации, меня вдохновляют творческие силы Pixar и Disney, но я решил, что будет правильным начиная с конца этого года сфокусироваться на новых творческих вызовах", — сказал Лассетер в своем новом обращении. До конца 2018 года он останется в компании консультантом, после чего уйдет.

Напомним, сексуальный скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах более 60 женщин, взбудоражил мир. Десятки известных артистов дали откровенные интервью о том, как они столкнулись с преследованием либо насилием. Соцсети ответили флешмобом "Сдай свинью", в рамках которого пользователи рассказывают свои истории. Тема оказалась животрепещущей, хештеги флешмоба #balancetonporc и #Metoo долго держались в топе Twitter и Facebook.