Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Создатель "Истории игрушек" уходит из Disney из-за домогательств

Создатель "Истории игрушек" уходит из Disney из-за домогательств

Создатель "Истории игрушек" уходит из Disney из-за домогательств
Фото: unian.ua

Еще полгода он останется в компании консультантом

09.06.18 448
100

Сооснователь Pixar Animation Studios и креативный директор анимационного подразделения Walt Disney Company Джон Лассетер увольняется из-за обвинений в домогательствах.

Об этом сообщает The Guardian.

К 61 году Лассетер стал одной из ключевых фигур в Disney. Он снял "Историю игрушек" и "Историю игрушек 2", стоял за созданием всех мультфильмов Pixar, а также таких хитов Disney, как "Холодное сердце", "Моана" и "Зверополис".

Но на волне движения #MeToo в 2017 году сотрудницы рассказали на весь мир о домогательствах с его стороны.

Лассетер извинился перед всеми, кто "когда-либо был по другую сторону нежеланного объятия" или любого другого неприемлемого жеста.

"Я остаюсь преданным искусству анимации, меня вдохновляют творческие силы Pixar и Disney, но я решил, что будет правильным начиная с конца этого года сфокусироваться на новых творческих вызовах", — сказал Лассетер в своем новом обращении. До конца 2018 года он останется в компании консультантом, после чего уйдет. 

Напомним, сексуальный скандал с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах более 60 женщин, взбудоражил мир. Десятки известных артистов дали откровенные интервью о том, как они столкнулись с преследованием либо насилием. Соцсети ответили флешмобом "Сдай свинью", в рамках которого пользователи рассказывают свои истории. Тема оказалась животрепещущей, хештеги флешмоба #balancetonporc и #Metoo долго держались в топе Twitter и Facebook. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Зале президентов Disney появился робот-ТрампDisney купит компанию 21st Century Fox за $52 млрдЖаркий октябрь. В чём признаются жертвы сексуальных домогательств
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56080
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5922
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6743
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9562
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18546
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21152
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14256
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15413
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12679
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10759
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 22707 / 22443
  2. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 4697 / 7602
  3. В Раде депутат побил другого из-за Сенцова 2671 / 3003
  4. Очарование мерзости. Как убить Путина 2634 / 7070
  5. Маск показал новую Tesla Model Y 2304 / 2503
  6. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 1973 / 2419
  7. Ученые нашли причину самой смертоносной эпидемии в истории 1941 / 2317
  8. Украинские танки в Германии подавили легковые автомобили 1883 / 2055
  9. Стартовый пакет. Как отставка министра финансов запустила Высший антикоррупционный суд 1846 / 1901
  10. Украинцам до конца года дважды пересчитают пенсии 1760 / 3540
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 66 / 22443
  2. Очарование мерзости. Как убить Путина 17 / 7070
  3. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 9 / 2419
  4. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Игорь Луценко 9 / 7602
  5. Компартия Украины и Партия Регионов официально продолжают деятельность 5 / 196
  6. Печерский суд засекретил приговор соратнику Саакашвили 5 / 1086
  7. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 5 / 5509
  8. В Польше отменят плату за парковку электромобилей 5 / 440
  9. В Украине открыли новое месторождение газа 5 / 5944
  10. Маск показал новую Tesla Model Y 4 / 2503
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.