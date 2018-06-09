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Главная » Мир » В Польше заговорили о готовности менять скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии"

В Польше заговорили о готовности менять скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии"

В Польше заговорили о готовности менять скандальный закон о запрете "бандеровской идеологии"
Фото: berlin.polemb.net

Глава польского МИД заявил, что коррекция закона может произойти и без участия Конституционного суда

09.06.18 461
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Глава МИД Польши Яцек Чапутович выступил за коррекцию скандального закона об Институте национальной памяти, предусматривающего наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту. 

Об этом он заявил в беседе с RMF FM, передает "Европейская правда". 

Чапутович заявил, что присоединяется к позиции вице-премьера Польши Ярослава Говина относительно необходимости немедленной коррекции закона. 

"Я думаю, что да, с этим мнением надо согласиться. Вице-премьер Ярослав Говин встречается с политиками в США и Израиле и понимает, что это решение необходимо", - заявил Чапутович. 

Он отметил, что закон является проблемой для отношений Польши с США и Израилем.

Вместе с тем, по его словам, закон об Институте нацпамяти не способствует росту антисемистских настроений в Польше, потому что "их нет". 

По словам Чапутовича, коррекция закона может произойти и без участия Конституционного суда, на рассмотрение которого президент Анджей Дуда направил законопроект. 

"Поскольку Сейм является суверенным, он может принять поправки в этот закон", - уверен глава МИД Польши. 

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов. 

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона об Институте национальной памяти, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша". 

1 марта закон вступил в силу. 

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