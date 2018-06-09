Страны "Большой семерки" создадут подразделение быстрого реагирования на внешние угрозы

Все это – результат агрессии России

Главы стран "Большой семерки" согласовали создание так называемого "подразделения быстрого реагирования" для борьбы с вражескими действиями других государств.

Лидеры G7 в эти выходные встречаются в канадском Квебеке, напоминает The Guardian.

Инициатором создания такого подразделения выступила премьер Великобритании Тереза Мэй, выразившая несогласие с предложением президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8 с участием России.



По утверждению Мэй, ее позиция касательно Москвы заключается в том, чтобы «иметь с Россией дело, но остерегаться».

Мэй сформулировала позицию Британии относительно России следующим образом: "иметь с Россией дело, но остерегаться".

"Мы должны напомнить себе, почему "восьмерка" стала "семеркой" - это потому, что Россия незаконно аннексировала Крым. Мы видели преступную деятельность России разными способами, в том числе на улицах Солсбери в Великобритании", - сказала Мэй.

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"Мы становимся организованными, и ... мы предпримем скоординированные действия против тех, кто стремится нарушить правила, устанавливающие международную систему", - заявила британский премьер.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в G8 будет обсуждаться только после решения украинского вопроса.