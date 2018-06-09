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Главная » Мир » Страны "Большой семерки" создадут подразделение быстрого реагирования на внешние угрозы

Страны "Большой семерки" создадут подразделение быстрого реагирования на внешние угрозы

Страны "Большой семерки" создадут подразделение быстрого реагирования на внешние угрозы
Фото: zn.ua

Все это – результат агрессии России

09.06.18 320
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Главы стран "Большой семерки" согласовали создание так называемого "подразделения быстрого реагирования" для борьбы с вражескими действиями других государств. 

Лидеры G7 в эти выходные встречаются в канадском Квебеке, напоминает The Guardian

Инициатором создания такого подразделения выступила премьер Великобритании Тереза Мэй, выразившая несогласие с предложением президента США Дональда Трампа вернуться к формату G8 с участием России.

По утверждению Мэй, ее позиция касательно Москвы заключается в том, чтобы «иметь с Россией дело, но остерегаться». 

Мэй сформулировала позицию Британии относительно России следующим образом: "иметь с Россией дело, но остерегаться".

"Мы должны напомнить себе, почему "восьмерка" стала "семеркой" - это потому, что Россия незаконно аннексировала Крым. Мы видели преступную деятельность России разными способами, в том числе на улицах Солсбери в Великобритании", - сказала Мэй. 

"Мы становимся организованными, и ... мы предпримем скоординированные действия против тех, кто стремится нарушить правила, устанавливающие международную систему", - заявила британский премьер. 

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в G8 будет обсуждаться только после решения украинского вопроса.

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