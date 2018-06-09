В Польше разбился украинский самолет

Зарегистрированный в Украине легкомоторный самолет разбился в польском Жешуве.
Авиакатастрофа произошла во время захода самолета на посадку, сообщают мировые СМИ со ссылкой на tvn24.pl.
В результате инцидента три человека травмированы.
Одного из пострадавших, получившего наиболее тяжелые травмы, доставили в больницу вертолетом скорой помощи.
В связи с произошедшим следовавший в Жешув самолет из Варшавы вернулся в столицу. Еще один рейс — из Лондона — перенаправлен в аэропорт Кракова.
Напомним, в мае самолет, следовавший из Киева в Грецию, совершил вынужденную посадку.