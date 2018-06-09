В российском МВД отрицают уничтожение учетных карточек репрессированных в СССР

Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов опроверг информацию якобы об уничтожении архивных учетных карточек о репрессированных в советские годы.

Российский силовик заявил, что учетные карточки являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно, пишет Радио Свобода.

Зубов утверждает, что отсутствие карточки конкретного заключенного стоит рассматривать в каждом случае отдельно. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета по правам человека при президенте России.

Ранее о том, что в России якобы уничтожают архивы с данными репрессированных в СССР на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года, сообщала российская газета "Коммерсант" со ссылкой на заявление директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова.

Сколько всего людей было убито в СССР в период Большого террора 1937-1939 годов, а также до и после него – до сих пор точно не известно. По официальным данным, в 1930-1953 годах по делам ОГПУ-НКВД-МВД было осуждено 3,8 миллиона человек, а расстреляно в течение 1923-1953 годов 800 тысяч.

Историки считают, что эти данные занижены в несколько раз. Правозащитное общество "Мемориал" смогло точно подтвердить информацию о более чем 2,6 миллиона граждан СССР, которые в те годы были репрессированы.