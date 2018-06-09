Роналду предложили денег меньше, чем зарабатывают Месси и Неймар

Мадридский футбольный клуб "Реал" озвучил новые финансовые условия сотрудничества с Криштиану Роналду.

Знаменитому футболисту готовы платить 25 миллионов евро в год плюс возможные бонусы в размере 7,5 миллионов евро, сообщает SportArena со ссылкой на AS и радио Cadena.

Правда, и эту сумму заработать будет непросто: 2 и 1,5 миллиона из них полагаются за победы в Лиге чемпионов и Примере, по одному миллиону - за Кубок Испании и победы в номинациях The Best FIFA и Золотой мяч.

Еще по полмиллиона евро звездный форвард сможет заработать, если проведет определенное количество матчей и по итогам сезона станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании.

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Издание отмечает, что даже с учетом бонусов это меньше, чем получают Лионель Месси в Барселоне и Неймар в ПСЖ, что категорически не устраивает лидера мадридцев.

Ранее СМИ сообщали, что президент "Реала" Флорентино Перес раздражен вымогательством Роналду и готов его продать, а также ускорить подписание Неймара.



Напомним, мадридский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, победив английский «Ливерпуль» в финале главного клубного соревнования Европы. Матч, который состоялся на стадионе «Олимпийский» в Киеве, завершился со счетом 3: 1 в пользу «Реала».