Трамп настаивает на возвращении России в "Большую восьмерку"

Так, мол, будет хорошо для всех

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что для мира было бы лучше, если бы Россия вернулась в состав "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия, Япония).

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках саммита G7, которая транслировалась на сайте Белого дома, передает УНИАН.

Аргументы Трампа следующие: "Я бы предпочел увидеть Россию в "Большой восьмерке" в противовес "Большой семерке". Я бы сказал, что G8 является более весомой группой, чем G7 - абсолютно".

По словам Трампа, он давно не общался с президентом России Владимиром Путиным.

Президент США уверен, что возвращение РФ в G7 имело бы положительные последствия во всем мире.

"Это обсуждалось. Некоторым людям нравится идея возвращения России. Это раньше было "Большой восьмеркой", а не "Большой семеркой". И кое-что произошло некоторое время назад, что теперь Россия не участвует. Я думаю, что это стало бы активом, если бы Россия вернулась", - заявил Трамп.

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"Я думаю, это было бы хорошо для мира, хорошо для России, хорошо для Соединенных Штатов, хорошо для всех стран нынешней "Большой семерки". Я думаю, что "Большая восьмерка" была бы лучше. Я думаю, что возвращение России было бы положительной делом. Мы хотим мира в мире, мы не стремимся играть в игры", - заявил Трамп.

Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после оккупации Крыма. Таким образом, G8 превратилась в G7.

8 июня 2018 года Трамп заявил о необходимости возвращения России в состав "Большой семерки". В тот же день президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что "Большая семерка" должна оставаться неизменным форматом.

А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в состав "Большой семерки" невозможно, пока не будет существенного продвижения в ситуации с Украиной.