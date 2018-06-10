Ким Чен Ын прибыл на разговор с Трампом

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Сингапур для проведения запланированной встречи на высшем уровне с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает ВВС.
Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балейкришнан поприветствовал северокорейского лидера по прибытию в страну.
Отметим, саммит США-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре и станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.
Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.
Напомним, на период встречи Трампа и Ким Чен Ына самолеты над Сингапуром заставят летать медленнее.