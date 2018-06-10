В американском штате Вирджиния военный угнал бронетранспортер с базы местного подразделения Национальной гвардии.
Об этом сообщает WHNT19.
Правоохранители преследовали армейскую машину около 60 миль.
Выяснилось, что 29-летний военнослужащий Джошуа Филипп Ябут находился под воздействием наркотиков.
Его обвинили в неповиновении законным требованиям полиции и несанкционированном использовании транспортного средства.
Полиция преследовала бронетранспортер около двух часов со скоростью до 40 миль/ч, прежде чем водитель остановился и сдался возле мэрии Ричмонда.
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