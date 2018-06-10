В КНДР может открыться посольство США

Этот вопрос будет обсуждаться на саммите

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос об установлении официальных отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и даже разместить посольство в Пхеньяне.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой к саммиту в Сингапуре.

"Все будет зависеть от того, что он получает взамен", - сказал источник, близкий к Белому дому.

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Оба источника отметили, что этот вопрос должен обсуждаться на саммите, однако пока точного подтверждения этому нет.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, Трамп сократил пребывание на саммите G7 из-за встречи с Ким Чен Ыном.