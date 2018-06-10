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Главная » Мир » В КНДР может открыться посольство США

В КНДР может открыться посольство США

В КНДР может открыться посольство США
Фото с сайта 24 Канал

Этот вопрос будет обсуждаться на саммите

10.06.18 374
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Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос об установлении официальных отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) и даже разместить посольство в Пхеньяне.

Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой к саммиту в Сингапуре. 

"Все будет зависеть от того, что он получает взамен", - сказал источник, близкий к Белому дому.

Оба источника отметили, что этот вопрос должен обсуждаться на саммите, однако пока точного подтверждения этому нет. 

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. 

Напомним, Трамп сократил пребывание на саммите G7 из-за встречи с Ким Чен Ыном.

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