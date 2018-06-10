Венгрия объявила военную тревогу из-за украинского самолета

В воздух были подняты истребители

Ночью 10 июня небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Пограничники сразу же объявили тревогу и проинформировали соответствующие органы безопасности НАТО. Кроме того, в воздух подняли шведские многоцелевые истребители четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen.

"Не исключено, что это очередной контрабандный самолет, которым закарпатские дельцы отправляют в ЕС все что угодно – сигареты, нелегалов и другие запрещенные товары", – отмечается в сообщении.

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Сообщается, что инцидент произошел на украинско-венгерской границе в районе пункта пропуска Лужанка – Берегшурань.

Венгерские военные отметили, что самолет, прибывший из Украины, покинул воздушное пространство Венгрии после ряда маневров.

Напомним, Венгрия введет уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам.