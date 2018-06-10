Говорить об обмене заключенными с Украиной пока преждевременно, - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "пока преждевременно".
Об этом он заявил журналистам после завершения работы саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает "Радио Свобода".
Так, по словам Путина, инициатива провести телефонный разговор между главами Украины и России исходила от украинской стороны.
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Он также сообщил, что президенты обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон, в том числе судьбу российского журналиста Кирилла Вышинского.
"Говорить о том, как этот вопрос решится, пока что преждевременно, я бы воздержался прежде всего для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не навредить", - заявил российский президент.
Напомним, Омбудсмены Украины и России посетят незаконно заключенных в РФ украинцев.