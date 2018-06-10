Крупное ДТП произошло на железнодорожном переезде в Орловской области. Грузовой поезд врезался в автобус, в котором находились работники культуры. Автобус пытался проскочить. По последним данным, пятеро человек погибло. Еще десять пострадали.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Автобус ПАЗ с работниками культуры следовал в детский лагерь и выехал на переезд, оснащенный семафором. Водитель автобуса, предварительно, решил проскочить перед приближающимся поездом и допустил столкновение.

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Коллектив художественной самодеятельности в автобусе ехал на празднование дня района. В автобусе на момент столкновения с поездом находилось около 15 человек.

Сейчас пострадавшим оказывается помощь. Их семьям выплатят компенсацию из резервного фонда.

Напомним, в Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода.