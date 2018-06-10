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Главная » Мир » Трамп отозвал подпись под декларацией саммита G7

Трамп отозвал подпись под декларацией саммита G7

Трамп отозвал подпись под декларацией саммита G7
Фото с сайта 24 Канал

Он объяснил это нечестным поведением премьера Канады

10.06.18 176
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Президент США Дональд Трамп после завершения саммита G7 в Канаде заявил, что поручил своим представителям не подписывать коммюнике по итогам саммита.

Об этом он написал в твиттере с борта президентского лайнера, вылетавшего в Сингапур.

Свое решение Трамп объяснил поведением премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Президент США заявил, что в личных разговорах с ним Трюдо был «кротким и мягким», однако как только Трамп покинул саммит, канадский лидер на пресс-конференции сделал очень жесткие заявления относительно пошлин США — это, по мнению Трампа, было «очень нечестно и слабо».

В ответ на заявления Трампа европейские чиновники отметили, что в любом случае будут придерживаться коммюнике и напомнили, что оно было «поддержано всеми участниками» саммита.

Напомним, Трамп заявил, что Путин должен быть на встрече G7.

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