Во время археологических раскопок в Перу в районе Уанчако около города Трухильо были обнаружены останки 56 детей, принесенных в жертву в период культуры Чиму (1100-1400 года). Об этом пишет El Comercio.

Остатки были бы захоронены между 1200 и 1400 годами нашей эры. Вокруг них были обнаружены кости 30 молодых лам возрастом до одного года. Несколько месяцев назад в нескольких километрах от места захоронения были обнаружены останки еще 140 детей и 200 молодых лам.

По словам археолога Габриэля Прието Бурместера, последние находки подтверждают, что Уанчако было "местом беспрецедентных в мировой истории человеческих жертвоприношений".

"На планете нет другого места, где так много захоронений подобного рода", - добавил он.

Археологи считают, что дети были убиты в рамках ритуала, призванного предотвратить разрушительные дожди и наводнения, вызванные феноменом Эль-Ниньо.

"Считается, что огромная человеческая жертва призвана была прекратить негативные последствия явления Эль-Ниньо, так как были обнаружены следы осадков от дождей, которые произошли в то время", - рассказал Прието.

Исследователи пока не смогли установить возраст и социальный статус принесенных в жертву детей.











Фото: Johnny Aurazo / El Comerci

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