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Главная » Мир » Видео В Грузии на свалке из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят

Видео В Грузии на свалке из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят

<span class="label red">Видео</span> В Грузии на свалке из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят
Фото: РИА Новости

На местной птицефабрике думали, что яйца испортились

10.06.18 954
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В Грузи в городе Марнеули на свалке, расположенной у местной птицефабрики, из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят. Об этом сообщают Новости Грузии.

Администрация предприятия выбросила куриные яйца, полагая, что продукция просрочена. Однако оказалось, что она ошибалась, и через несколько дней цыплята заполонили территорию свалки.

Мэр Марнеули Темур Абазов рассказал, что местные жители забрали всех цыплят к себе домой.

"Насколько я знаю, они думали, что яйца испорчены. В итоге, они оказались в каменистом месте, где всегда тепло. Эти яйца хранились в условиях, похожих на насест. Соответственно, многие цыплята выжили", — сообщил он.

Напомним, 5 июня сотрудники Государственной экологической инспекции вместе с общественными инспекторами по охране окружающей среды спасли двух лосей, которые провалились в каолиновую глину. Животных достали, отмыли и отпустили.

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