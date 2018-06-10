Возраст скульптуры составляет около трех тысяч лет

Археологи обнаружили в Израиле скульптуру головы царя, которая была изготовлена около трех тысяч лет назад. Об этом сообщает The Times оf Israel.

По словам исследователей, пятисантиметровая голова из фаянса представляет собой редкий образец изобразительного искусства IX века до нашей эры. Голова отлично сохранилась, хотя небольшая часть бороды отсутствует. Ее возраст удалось определить благодаря радиоуглеродному датированию.

Археологи уверены, что мужчина имеет царское происхождение - на это указывает корона на его голове. Однако соотнести его с кем-то из известных правителей того периода пока не удалось.

Артефакт был найден еще в 2017 году во время раскопок на участке под названием Абель Бейт-Маака, расположенном к югу от границы Израиля и Ливана, недалеко от города Метула. В IX веке до нашей эры это место находилось на границе между арамейским Дамаском на востоке, финикийским городом Тир на западе и Израильским царством на юге.

IX век до нашей эры ассоциируется с периодом библейских царей. По мнению ученых, голова может принадлежать Бар-Хададу II или Азаилу, которые правили в Дамаске, Ахаву или Иегу — правителям Израиля, либо Итобаалу I из Тира.

"Мы только угадываем здесь, это похоже на игру", - отметила археолог Наама Яхалом-Мак из Еврейского университета в Израиле.

В ближайшее время археологи собираются возобновить раскопки и надеются найти недостающую часть скульптуры, которая возможно приоткроет тайну личности царя.

Фото: twitter.com/TimesofIsrael

Ранее в районе Верхнего Египта археологи обнаружили скульптурную голову Марка Аврелия и храм Осириса, который, предположительно, был построен в VII веке нашей эры.