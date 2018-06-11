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<span class="label red">Фото</span> NASA показало фото голубой карликовой галактики
Фото: flickr.com/photos/billybrown

Фото NASA показало фото голубой карликовой галактики

Галактика IC 4870 находится на расстоянии 28 млн световых лет от Земли

11.06.18 51
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Американское аэрокосмическое агентство NASA показало фото галактики IC 4870, в центре которой - нити голубого газа. Снимок обнародован на сайте агентства.

Галактика находится на расстоянии 28 млн световых лет от Земли в созвездии Павлин. Она была открыта еще в 1900 году американским астрономом Делайлом Стюартом.

 IC 4870 имеет активное галактическое ядро, которое чрезвычайно ярко освещает центральную область, настолько мощную, что ее сияние может затмить целую галактику. IC 4870 также относится к классу сейфертовских галактик, отличающихся характерными эмиссионными линиями, свидетельствует о наличии мощных выбросов газа, скорости которых достигают тысяч километров в секунду.

Фото: NASA

Ранее американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало новое фото спутника Сатурна - ледяной луны Тетис, которая благодаря гигантскому кратеру напоминает "Звезду смерти" из вселенной "Звездных войн".

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