Американское аэрокосмическое агентство NASA показало фото галактики IC 4870, в центре которой - нити голубого газа. Снимок обнародован на сайте агентства.
Галактика находится на расстоянии 28 млн световых лет от Земли в созвездии Павлин. Она была открыта еще в 1900 году американским астрономом Делайлом Стюартом.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA открыло космическое бюро путешествий
IC 4870 имеет активное галактическое ядро, которое чрезвычайно ярко освещает центральную область, настолько мощную, что ее сияние может затмить целую галактику. IC 4870 также относится к классу сейфертовских галактик, отличающихся характерными эмиссионными линиями, свидетельствует о наличии мощных выбросов газа, скорости которых достигают тысяч километров в секунду.
Фото: NASA
Ранее американское аэрокосмическое агентство NASA обнародовало новое фото спутника Сатурна - ледяной луны Тетис, которая благодаря гигантскому кратеру напоминает "Звезду смерти" из вселенной "Звездных войн".