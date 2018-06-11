Сотрудники Белого дома пожаловались на привычку Трампа рвать бумагу

Президент США Дональд Трамп рвет бумаги после прочтения и выбрасывает их в урну или на пол. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сотрудников Белого дома.

Согласно закону о президентской документации, Белый дом должен собирать все записки, письма, документы и электронные письма, к которым прикасался президент, и отправлять их в Национальный архив.

Поэтому из-за дурной привычки президента сотрудники его администрации вынуждены склеивать с помощью скотча кусочки бумаг, которые оставляет Трамп. Как рассказал Соломон Ларти, который пять месяцев проработал в Белом Доме, иногда бумаги разорваны напополам, но иногда президент рвет их на маленькие кусочки, которые напоминают конфетти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российская пенсионерка решила завещать Трампу свою квартиру с долгами

Сотрудники Белого дома собирают кусочки бумаги в Овальном кабинете и апартаментах Трампа, а затем отправляют их в отдел, где Ларти и его коллеги собирают документы, как пазл. Чаще всего им приходится склеивать газеты, на которых президент оставляет пометки, приглашения, и письма от избирателей или конгрессменов.

"У меня было письмо от Шумера (лидер меньшинства сената Чак Шумер, - ред.). Он его порвал. Это была самая сумасшедшая вещь. Он порвал бумагу на крошечные кусочки", - рассказал Ларти.

Один из его коллег, Реджинальд Юнг-младший, который работал старшим аналитиком по управлению записями, отметил, что в течение более двух десятилетий государственной службы его никогда не просили делать что-то подобное.

"Мы должны были выдержать это при администрации Трампа. Я смотрю на своего директора и говорю: "Вы, ребята, серьезны?". Мы зарабатываем более 60 000 долларов в год, нам нужно делать гораздо более важные вещи, чем это", - рассказал Юнг-младший.

Напомним, состояние президента США Дональда Трампа за год сократилось на 100 миллионов долларов. Теперь оно составляет 2,8 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg, основанные на анализе от кредиторов, рыночных данных, годовых отчетах и майской финансовой статистике.