Европарламент собирается призвать к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира в РФ, - СМИ

14 июня состоится голосование за резолюцию о правах человека в России

Депутаты Европарламента планируют принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен принять 14 июня", - написал журналист.

Ранее он сообщал, что 14 июня Европарламент проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о заключении украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее в Европарламенте группа из 60 депутатов призвала страны Евросоюза к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля в России.