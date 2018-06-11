Дайверы обнаружили у побережья Британии останки корабля, который затонул 330-лет с грузом алмазов и жемчуга из Индии на борту. Об этом пишет Daily Mail.

Первые фрагменты корабля были обнаружены еще 20 лет назад. Теперь же исследователи из исторического общества Англии обнаружили семь пушек и якорь. Вероятно, недавние бури сдвинули пески на дне залива и сделали видимыми экипировку судна.

"Во время нашего погружения мы были в восторге от открытия семи пушек и якоря всего в нескольких метрах от берега на глубине менее семи метров. Мы изучали область, где артефакты никогда ранее не фиксировались, и мы поняли, что смотрим на новые находки. С каждым штормом песок может сдвинуться и открыть новые сокровища. Было невероятно интересно увидеть то, чего никто никогда не видел", - рассказал один из дайверов Девид Гиббинс.

Корабль Ост-Индской компании под названием "Президент" затонул в феврале 1684 года недалеко от Портливена у побережья Корнуолла. Выжили только два моряка, которые рассказали историю судна.

Согласно их воспоминаниям, которые были опубликованы вскоре после кораблекрушения, "Президент" по дороге домой с ценным грузом подвергся нападению пиратов возле Малабарского побережья Индии. Несмотря на то, что у нападающих было шесть кораблей, торговцы потопили один из них и смогли оторваться.

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Но вскоре "Президент" столкнулся с другой проблемой. Из-за плохой погоды он не смог пристать к берегу для пополнения припасов. В течение 11 недель экипаж голодал и даже был вынужден съесть корабельную собаку.

В результате, когда корабль уже был у берегов родной Британии, обессиленные моряки не смогли пройти сквозь шторм, и судно затонуло. Современники кораблекрушения оценивали добычу, которая ушла на дно залива Маунт-Бей, в сотни тысяч фунтов.









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