Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Фото Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений

Фото Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений

<span class="label red">Фото</span> Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений

На дне залива Маунт-Бей нашли семь пушек и якорь 

11.06.18 3219
200

Дайверы обнаружили у побережья Британии останки корабля, который затонул 330-лет с грузом алмазов и жемчуга из Индии на борту. Об этом пишет Daily Mail.

Первые фрагменты корабля были обнаружены еще 20 лет назад. Теперь же исследователи из исторического общества Англии обнаружили семь пушек и якорь. Вероятно, недавние бури сдвинули пески на дне залива и сделали видимыми экипировку судна.

"Во время нашего погружения мы были в восторге от открытия семи пушек и якоря всего в нескольких метрах от берега на глубине менее семи метров. Мы изучали область, где артефакты никогда ранее не фиксировались, и мы поняли, что смотрим на новые находки. С каждым штормом песок может сдвинуться и открыть новые сокровища. Было невероятно интересно увидеть то, чего никто никогда не видел", - рассказал один из дайверов Девид Гиббинс.

Корабль Ост-Индской компании под названием "Президент" затонул в феврале 1684 года недалеко от Портливена у побережья Корнуолла. Выжили только два моряка, которые рассказали историю судна.

Согласно их воспоминаниям, которые были опубликованы вскоре после кораблекрушения, "Президент" по дороге домой с ценным грузом подвергся нападению пиратов возле Малабарского побережья Индии. Несмотря на то, что у нападающих было шесть кораблей, торговцы потопили один из них и смогли оторваться.

Но вскоре "Президент" столкнулся с другой проблемой. Из-за плохой погоды он не смог пристать к берегу для пополнения припасов. В течение 11 недель экипаж голодал и даже был вынужден съесть корабельную собаку.

В результате, когда корабль уже был у берегов родной Британии, обессиленные моряки не смогли пройти сквозь шторм, и судно затонуло. Современники кораблекрушения оценивали добычу, которая ушла на дно залива Маунт-Бей, в сотни тысяч фунтов.  

Ранее у берегов Австралии поисковая команда во главе с одним из основателей Microsoft Полом Алленом обнаружила затонувший в 1942 году американский авианосец USS Lexington.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Израиле нашли голову библейского царяАрхеологи в Перу раскопали останки 56 детей, принесенных в жертву 600 лет назадВ Помпеях нашли останки мужчины, который пытался убежать от извержения вулкана две тысячи лет назад
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 56405
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 6328
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 7590
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9710
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18930
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 21518
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 14572
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15723
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12990
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10908
  1. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 8143 / 8603
  2. В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь 6512 / 6624
  3. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 5977 / 29917
  4. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 4261 / 4507
  5. Инновационные разработки украинских ученых с помощью IT-технологий 3268 / 3808
  6. В Израиле нашли голову библейского царя 2727 / 3134
  7. Дайверы обнаружили останки одного из самых богатых британских кораблекрушений 2415 / 3219
  8. В австралийском заповеднике живет кенгуру-качок, которого боятся смотрители 2251 / 2558
  9. В Грузии на свалке из выброшенных яиц вылупились сотни цыплят 1753 / 1849
  10. В Днепре погибла девушка, пытаясь сделать селфи 1635 / 1696
  1. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 16 / 29917
  2. Раздайте патроны. Хватит ли Украине боеприпасов для ведения войны 10 / 4507
  3. В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом 8 / 8603
  4. Введение в действие норм закона о ЖКХ в Украине официально отложено 7 / 1591
  5. Стало известно, когда может заработать Антикоррупционный суд 5 / 708
  6. Туманный профит. Кто выиграет в глобальной торговой войне 5 / 940
  7. В самолете, который разбился в Польше, находился народный депутат-"радикал" Юрий Чижмарь 4 / 6624
  8. Домашнее задание. Как вернуть этнических украинцев на историческую родину 4 / 1384
  9. Порошенко из прошлого. Как "король-гражданин" оказался "королём-буржуа" и потерял всё 4 / 4014
  10. Киевтеплоэнерго обнародовало новые тарифы на тепло и горячую воду 4 / 1319
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.