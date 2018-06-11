Япония выразила протест России из-за ее планов проложить линии связи на Курилы

Курильские острова до сих пор являются предметом спора между Москвой и Токио

Из-за планов России совместно с китайской компанией проложить оптоволоконные кабели к южной части Курильских островов, территориальную принадлежность которой оспаривает Токио, генсек кабинета министров Японии Йосихидэ Суга заявил, что Токио направил протесты в адрес Москвы и Пекина.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы заявили протест по дипломатическим каналам России и Китаю", - сказал Суга.

Он добавил, что Япония продолжит переговоры с Россией по этому вопросу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Токио резко отреагировал на решение Москвы разместить военную авиацию на Курилах

Ранее японские СМИ сообщали о планах РФ проложить оптоволоконные кабели между островом Сахалин и южной частью Курильских островов.

Напомним, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

Позиция Москвы - Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, "сомнению не подлежит".

В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.