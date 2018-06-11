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Главная » Мир » Фото Дочь посла США в РФ назвала Трампа "диктатором"

Фото Дочь посла США в РФ назвала Трампа "диктатором"

<span class="label red">Фото</span> Дочь посла США в РФ назвала Трампа "диктатором"
Эбби Хантсман / Фото: twitter.com/@New York Daily News

Эбби Хантсман уже извинилась за свои слова

11.06.18 71
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Дочь американского посла в Москве Эбби Хантсман извинилась за то, что в эфире телеканала FoxNews назвала президента США Дональда Трампа диктатором.

Об этом сообщает в своем микроблоге в Тwitter "Эхо Москвы".

Отметим, президент США Дональд Трамп прибыл в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент США прилетел в Сингапур из Канады, где принял участие в саммите G7.

"Я с нетерпением жду встречи с ним и чувствую, что это уникальная возможность не будет упущена!", - написал Трамп ранее в Twitter.

Напомним, Роберт де Ниро послал Дональда Трампа в прямом эфире.

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