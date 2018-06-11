Переговоры с КНДР продвигаются быстрее, чем ожидалось, - Белый дом

Переговоры представителей США и Северной Кореи в Сингапуре "продвигаются быстрее, чем ожидалось".
В связи с этим американский президент Дональд Трамп покинет страну во вторник, 12 июня, вечером, сообщает Associated Press.
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"Переговоры по Северной Корее продвигаются быстрее, чем ожидалось. Трамп покинет Сингапур во вторник вечером", - говорится в сообщении Белого дома.
BREAKING: White House: North Korea talks moving "more quickly than expected," Trump to depart Singapore Tuesday evening.— The Associated Press (@AP) 11 червня 2018 р.
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.
Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.
30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.
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