На трассе М-3 в районе мадьярского города Эгер утром в понедельник, 11 июня, погибли украинцы. Об этом сообщает Mukachevo.net.



По данным местной полиции, грузовик с украинскими номерами остановился на полосе аварийной остановки на скоростном шоссе, возможно, из-за неисправности.

Фото: mukachevo.net

Водитель и пассажир вышли из кабины, чтобы осмотреть автомобиль. Однако в это время их сбил фургон с мадьярской регистрацией.

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От полученных травм мужчины погибли на месте.



Направление автобана на Мишкольц было перекрыто. Сейчас там работают следователи.

Напомним, 13 мая в Беларуси на трассе "Каменец-Шерешево-Свислочь" около 7:00 автобус с детьми украинской футбольной команды попал в ДТП. Один ребенок погиб, шестеро - получили тяжелые ранения.