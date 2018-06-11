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Главная » Мир » В Тбилиси задержали лидера оппозиционной партии, - СМИ (обновлено)

В Тбилиси задержали лидера оппозиционной партии, - СМИ (обновлено)

В Тбилиси задержали лидера оппозиционной партии, - СМИ (обновлено)
Фото: flickr/gaeser

Вблизи здания грузинского парламента мобилизованы сотни полицейских

11.06.18 56
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В грузинском Тбилиси сотрудниками патрульной полиции был задержан лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Лика Мелиа.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ.

Сообщается, что вместе с Мелиа задержаны еще несколько членов ЕНД и участников акции протеста перед зданием парламента.

"Задержание произошло после того, как участники акции возмутились действиями полиции, которая приступила к демонтажу установленных перед зданием парламента палаток и вступили в словесную перепалку с полицейскими", - говорится в материале.

Отмечается, что вблизи здания парламента Грузии в Тбилиси мобилизованы сотни полицейских. По данным СМИ, у здания администрации правительства и Службы государственной безопасности, которые расположены на параллельной проспекту Руставели улице, появились машины с водометами.

"Утром в понедельник сотрудники полиции убрали с проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси три палатки, установленные накануне участниками акции протеста. Находившиеся в палатках организаторы акции не оказали сопротивления полиции. Позже полицейские за административное правонарушение задержали троих, а затем еще нескольких активистов акции", - говорится в сообщении.

Ранее организатор акции протеста Заза Саралидзе заявил журналистам, что, несмотря на давление со стороны властей, он продолжит митинг у здания парламента.

Обновление. В ходе акции у здания парламента правоохранители задержали 19 лиц, девять из которых привлечены к административной ответственности, сообщает МВД Грузии.

"Среди задержанных двое членов Тбилисского Сакребуло (законодательный орган мэрии - ред.). Кроме того, на месте находился член парламента, лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия, который также нарушал общественный порядок и наносил оскорбления сотрудникам полиции и не подчинялся их законным требованиям. Полиция на месте пресекла правонарушения Мелия, и он свободен", - заявили в МВД.

В сообщении сказано и том, что на акции задержан гражданин Казахстана, разыскиваемый Интерполом, а также двое лиц, находящиеся в розыске в Грузии.

Напомним, в декабре 2017 года в массовой драке старшеклассников в Тбилиси были убиты двое подростков. На основании материалов следствия Тбилисский государственный суд не установил убийцу 16-летнего Давида Саралидзе, что вызвало акции протеста, в результате которых подал в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе.

Под натиском протеста граждан в парламенте была создана временная следственная комиссия.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с Саралидзе и пообещал ему максимальное содействие в установлении личности убийцы его сына.

Изначально акции в поддержку требований Саралидзе проводили представители различных общественных и студенческих организаций, к ним присоединялись граждане, однако позже к акции решили присоединиться ряд оппозиционных партий во главе с ЕНД.

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