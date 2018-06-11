Испания примет судно с мигрантами, которых не пустили в Италию

Испанские власти согласились пропустить на свою территорию судно "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту, которых ранее не пропустили к себе Италия и Мальта.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса.

"Это наша обязанность - помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасный порт этим людям", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, корабль бросит якорь в порту Валенсии.

Ранее в ООН и ЕС выступали с призывом к Италии и Мальте принять к себе это судно с иммигрантами.

Напомним, ранее организация Essener Tafel, которая занимается помощью малоимущим в немецком городе Эссене (земля Северный Рейн-Вестфалия) временно прекратила бесплатно кормить тех, кто не является гражданами Германии.