Испания примет судно с мигрантами, которых не пустили в Италию

Испанские власти согласились пропустить на свою территорию судно "Авариус" с 629 нелегальными иммигрантами на борту, которых ранее не пропустили к себе Италия и Мальта.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление премьер-министра Испании Педро Санчеса.
"Это наша обязанность - помочь избежать гуманитарной катастрофы и предложить безопасный порт этим людям", - говорится в заявлении.
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Согласно заявлению, корабль бросит якорь в порту Валенсии.
Ранее в ООН и ЕС выступали с призывом к Италии и Мальте принять к себе это судно с иммигрантами.
Напомним, ранее организация Essener Tafel, которая занимается помощью малоимущим в немецком городе Эссене (земля Северный Рейн-Вестфалия) временно прекратила бесплатно кормить тех, кто не является гражданами Германии.