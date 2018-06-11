Воры не смогли обокрасть Безоса и обчистили его соседа

В Калифорнии воры попытались обокрасть имение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса.

Об этом пишет TMZ.

По словам главы компании Amazon, из его дома в Беверли-Хиллз ничего не пропало.

Инцидент произошел ночью 6 июня, однако известно о нем стало только сейчас. Злоумышленники разбили окно в особняке Безоса, однако их, по всей видимости, что-то спугнуло.

По словам полицейских, скорее всего, спустя несколько часов после неудачной попытки ограбить дом бизнесмена воры смогли проникнуть в особняк, располагающийся по соседству, и похитить оттуда ценные вещи.

Ранним утром 7 июня сотрудники полиции заметили машину, покидавшую место преступления, и пустились за ней в погоню. Однако поймать злоумышленников так и не удалось — спустя 25 минут преследования трое подозреваемых бросили свой автомобиль и сбежали.

Напомним, в ночь на 31 мая неизвестные вскрыли гараж народного депутата Алексея Гончаренко (БПП) и украли три велосипеда.