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Фото В аэропорту Франкфурта загорелся самолет

<span class="label red">Фото</span> В аэропорту Франкфурта загорелся самолет
Фото: Twitter

Шесть человек получили респираторные поражения

11.06.18 17
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В международном аэропорту Франкфурта (Германия) возник пожар. Сначала по неизвестной причине загорелся аэродромный тягач, потом огонь перекинулся на самолет.

Об этом сообщает Bild.

Пожар начался утром, 11 июня, около 8:00 по местному времени. В результате возгорания самолета шесть человек получили респираторные поражения из-за едкого дыма.

По словам представителя авиакомпании Lufthansa, тягач должен был оттянуть пустой самолет Airbus A340 альянса Star Alliance к выходу на посадку. Пассажиры уже ожидали вылета в Филадельфию, но в итоге рейс пришлось отложить.

В результате пожара сильно пострадала кабина пилота воздушного судна, пассажирам предоставили другой самолет.

Ранее Фокус сообщал, что самолет авиакомпании Transavia вынужден был совершить вынужденную посадку в португальском аэропорту в Фаро из-за невыносимого запаха тела одного из пассажиров. Другие пассажиры начали терять сознание из-за вони.

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