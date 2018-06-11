В международном аэропорту Франкфурта (Германия) возник пожар. Сначала по неизвестной причине загорелся аэродромный тягач, потом огонь перекинулся на самолет.

Об этом сообщает Bild.

Пожар начался утром, 11 июня, около 8:00 по местному времени. В результате возгорания самолета шесть человек получили респираторные поражения из-за едкого дыма.

По словам представителя авиакомпании Lufthansa, тягач должен был оттянуть пустой самолет Airbus A340 альянса Star Alliance к выходу на посадку. Пассажиры уже ожидали вылета в Филадельфию, но в итоге рейс пришлось отложить.

В результате пожара сильно пострадала кабина пилота воздушного судна, пассажирам предоставили другой самолет.

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Ранее Фокус сообщал, что самолет авиакомпании Transavia вынужден был совершить вынужденную посадку в португальском аэропорту в Фаро из-за невыносимого запаха тела одного из пассажиров. Другие пассажиры начали терять сознание из-за вони.