Иран посоветовал КНДР "быть бдительными" в переговорах с американцами

Министерство иностранных дел Ирана приветствовало усилия по разрешению конфликта на Корейском полуострове, но посоветовало КНДР быть бдительными в переговорах с США.



Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Бахрам Кассеми, пишет местное агентство Fars News.



Кассеми напомнил, что США участвовали в ядерной сделке с Ираном в 2015 году, но в мае 2018 года Дональд Трамп от нее отказался.

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"Мы пессимистично оцениваем действия американской администрации и не можем быть уверены, что поведение США изменится", – подчеркнул представитель МИД Ирана.



При этом Кассеми заверил, что Иран является сторонником мирных переговоров.

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Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.