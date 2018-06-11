Иран посоветовал КНДР "быть бдительными" в переговорах с американцами

Министерство иностранных дел Ирана приветствовало усилия по разрешению конфликта на Корейском полуострове, но посоветовало КНДР быть бдительными в переговорах с США.
Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Бахрам Кассеми, пишет местное агентство Fars News.
Кассеми напомнил, что США участвовали в ядерной сделке с Ираном в 2015 году, но в мае 2018 года Дональд Трамп от нее отказался.
"Мы пессимистично оцениваем действия американской администрации и не можем быть уверены, что поведение США изменится", – подчеркнул представитель МИД Ирана.
При этом Кассеми заверил, что Иран является сторонником мирных переговоров.
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.
Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.
30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.