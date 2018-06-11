Порошенко летит в Турцию на запуск газопровода

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 12 июня, посетит с рабочим визитом Турцию по приглашению ее президента.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства вечером в понедельник, 11 июня.
"Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств", – говорится в сообщении.
Отмечается, что Порошенко примет участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Ранее сообщалось, что 12 июня состоится официальное открытие газопровода TANAP в турецком городе Эскишехер. Его первоначальная пропускная способность составит 16 млрд куб. м газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.