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Главная » Мир » Порошенко летит в Турцию на запуск газопровода

Порошенко летит в Турцию на запуск газопровода

Порошенко летит в Турцию на запуск газопровода
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Президент примет участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода

11.06.18 806
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Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 12 июня, посетит с рабочим визитом Турцию по приглашению ее президента.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства вечером в понедельник, 11 июня.

"Визит осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами иностранных государств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко примет участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Ранее сообщалось, что 12 июня состоится официальное открытие газопровода TANAP в турецком городе Эскишехер. Его первоначальная пропускная способность составит 16 млрд куб. м газа в год. Около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем – до 31 млрд кубометров.

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