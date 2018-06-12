РФ сможет вернуться в G8, если не будет вмешиваться в политику других стран, - Мэй

Россия сможет вернуться в G8 только после того, как прекратит вмешиваться во внутреннюю политику других стран.



Об этом в понедельник, 11 июля, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает ТСН.



"Была веская причина того, что G8 ["Большая восьмерка"] стала G7", - сказала она. В связи с этим Мэй напомнила, что Россия была исключена из клуба развитых стран за незаконную аннексию Крыма.



"Любые разговоры о том, сможет ли Россия вернуться за круглый стол, или нет, не стоит вести до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение", - сказала премьер.

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Так Мэй отреагировала на просьбу парламентариев прокомментировать резонансное заявление президента США Дональда Трампа, который предложил вернуть РФ в "Большую восьмерку".

Напомним, Россию исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году после оккупации Крыма. Таким образом, G8 превратилась в G7.

8 июня 2018 года Трамп заявил о необходимости возвращения России в состав "Большой семерки". В тот же день президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что "Большая семерка" должна оставаться неизменным форматом.

А канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России в состав "Большой семерки" невозможно, пока не будет существенного продвижения в ситуации с Украиной.