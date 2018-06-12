Лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились в Сигнапуре.

Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

"Я чувствую себя замечательно. Я чувствую, что у нас будет прекрасная беседа и огромный успех", — заявил Трамп. Он добавил, что не сомневается в будущих "потрясающих отношениях с лидером Северной Кореи.

"Было нелегко попасть сюда. Прошлое связывало нам руки и старые предрассудки были препятствиями на нашем пути вперед, но мы преодолели их и находимся здесь сегодня", — сказал Ким Чен Ын.

После примерно на протяжении полчасу лидеры беседовали тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем началась встреча в расширенном формате, за которой последует деловой ланч.