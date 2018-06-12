Десять человек погибли и еще один числится пропавшим без вести в результате столкновения баржи и катамарана в Волгоградской области.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Всего на катамаране находилось 16 человек; трое госпитализированы, двое от госпитализации отказались. Столкновение произошло в километре от береговой линии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяные российские моряки посадили на мель грузовое судно возле берега Швеции

По данным источника Интерфакса, катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По данным ТАСС, он был также владельцем судна, а РБК уточняет, что ранее он был судим по пяти статьям. Среди выживших в катастрофе Хахалева нет.

Катамаран был рассчитан не на 16, а на 12 мест. По данным ТАССа, не исключено, что на судне могло находиться и больше людей — 17 или 18. По сведениям того же агентства, у судна не было необходимых документов и опознавательных огней. Всего на двух судах находилось 28 человек.

Напомним, видео с американским эсминцем, в который врезался танкер, появилось в сети.