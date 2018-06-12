Десять человек погибли и еще один числится пропавшим без вести в результате столкновения баржи и катамарана в Волгоградской области.
Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
Всего на катамаране находилось 16 человек; трое госпитализированы, двое от госпитализации отказались. Столкновение произошло в километре от береговой линии.
По данным источника Интерфакса, катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. По данным ТАСС, он был также владельцем судна, а РБК уточняет, что ранее он был судим по пяти статьям. Среди выживших в катастрофе Хахалева нет.
Катамаран был рассчитан не на 16, а на 12 мест. По данным ТАССа, не исключено, что на судне могло находиться и больше людей — 17 или 18. По сведениям того же агентства, у судна не было необходимых документов и опознавательных огней. Всего на двух судах находилось 28 человек.
Напомним, видео с американским эсминцем, в который врезался танкер, появилось в сети.